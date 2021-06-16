Смоляне высказали свое мнение по вакцинации от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЦУР Смоленской области подвел итоги исследования о вакцинации от COVID-19 в Смоленской области. Согласно обработанным данным, 17% опрошенных согласны на прививку, а пятая часть респондентов сообщили, что уже успели ее сделать. Еще 20% опрошенных заявили о своем отказе от вакцинации, а практически треть опрошенных смолян (32%) еще не определились по данному вопросу.

Также в ЦУРе отмечают, что люди, которые отказывают от прививки, называют в качестве причин отказа отсутствие доверия в эффективности вакцины (24%), еще 18 % считают, что данная прививка может повлечь за собой тяжелые последствия для организма, а 9% опрошенных смолян и вовсе являются противниками любых прививок.

В общей сложности сотрудниками ЦУР было обработано свыше 2500 анкет из всех районов области. В опросе приняли участие жители региона от 31 до 40 лет.

Ранее "КП" писала, что до 15 территорий вырос охват заболевших коронавирусом в Смоленской области. География распространения инфекции стремительно растет.