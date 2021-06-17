Жители деревни в Вяземском районе 7 лет ездят за водой за пять километров. Фото: onf.ru.

Семь лет назад деревенский колодец пересох и люди вынуждены добывать воду из источника, расположенного в пяти километрах от деревни, или просят ее у тех жителей, которые за свой счет пробурили на своих участках колодцы и скважины. При этом подвоз воды в деревню властями не организован.

Активисты ОНФ выехали в деревню и жалобы подтвердилась. Также стало известно, что дорога, которая ведет в больницу и в магазин находится в ужасном состоянии – заросла высокой травой. Из-за этого доступ автомобилей экстренного вызова в Кумовую Яму затруднен. В деревне, где проживают несколько инвалидов, отсутствует освещение, сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Сергей Панасов.

Фронтовики обратились к местным властям и проблемы начали решаться.

– Как заверили представители сельской администрации, к середине августа буровики углубят колодец до появления воды. Все это время воду будут подвозить. Также решен вопрос с освещением – будут установлены новые столбы, – сообщили в ОНФ.

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