Двухкомнатная квартира сгорела в Сафонове, есть пострадавшие. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Ковалева поступило спасателям днём 16 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Дым из окон на первом этаже увидели соседи.

Люди самостоятельно пытались зайти в помещение, в котором ранее никто не проживал, но из-за дыма это было небезопасно. Пожарные приехали на место через 6 минут. Выяснилось, что горел диван.

Обследовав квартиру, сотрудники МЧС начали поквартирный обход дома. И на пятом этаже обнаружили двух жильцов, которые не могли выбраться из «дымовой ловушки». Женщину и мужчину вывели на улицу и передали сотрудникам скорой помощи.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём.

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