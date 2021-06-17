66 ДТП с участием диких животных произошло в Смоленской области

Фото Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания

По информации Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, 66 аварий произошло с начала 2021 года. Большая часть происшествий пришлась на май и первую половину июня - дикие животные, спасаясь от жары и насекомых, выходят на открытые участки автодорог. – Звери выскакивают перед автомашинами неожиданно. Поэтому всем участникам дорожного движения, необходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, – напомнили в департаменте.

Ранее «КП» писала, как жители деревни в Вяземском районе 7 лет ездят за водой за пять километров. После вмешательства активистов ОНФ в населенном пункте начали решать вопросы с водоснабжением, освещением и обустройством дороги.