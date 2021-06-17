В Смоленске ремонт межквартальных проездов взяли на контроль

Фото: Смоленский городской Совет.

Спикер Смоленского городского Совета Виктория Макарова и и.о. Главы Администрации Промышленного района города Андрей Дегтярев побывали на одном из участков - на улице Кирова у здания Клинического роддома и детского сада.

В пресс-службе парламента отметили, что рейды будут проводиться регулярно.

- Сейчас по адресу, куда я выезжала, снято старое асфальтовое покрытие, выполнена подготовка основания под асфальтирование, подняты канализационные колодцы. Здесь запланирована установка опоры уличного освещения, и в настоящий момент подрядная организация приступила к укладке асфальта на тротуар, - сообщила Виктория Макарова.

Значительная часть межквартальных проездов в Смоленске не размежевана и не имеет собственника, что лишает возможности произвести их ремонт, поскольку согласно законодательству направлять бюджетные средства на обустройство бесхозных территорий запрещено. Данную проблему прошлым летом подняли депутаты фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете, подчеркнув, что она актуальна повсеместно: несмотря на то, что сейчас активно ведется благоустройство придомовых территорий в рамках программы «Городская среда», межквартальные проезды находятся в неудовлетворительном состоянии.

По предварительным расчетам, для приведения в порядок всех подъездных путей в Смоленске необходимо более миллиарда рублей. Вопрос будет решаться поэтапно. В этом году по обращению «Единой России» к Губернатору Смоленской области Алексею Островскому на ремонт внутриквартальных проездов в областном центре выделено 200 миллионов рублей за счет средств субсидии из регионального бюджета. Также по предложению единороссов около 2 миллионов рублей, сэкономленные за счет перевода должности спикера горсовета на непостоянную основу, были направлены именно на межевание внутриквартальных проездов.

Напомним, Виктория Макарова исполняет полномочия председателя Смоленского городского Совета на общественных началах с середины декабря прошлого года.

– В первую очередь, будут отремонтированы проезды к школам, поликлиникам и детским садам. Перечень определен на основе наказов избирателей, - напомнил заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко.

В рамках контрактов будет заменено асфальтобетонное покрытие, обустроены пешеходные зоны, добавлено освещение там, где это необходимо.