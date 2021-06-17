Губернатор Смоленской области наградил лучших медиков региона

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В это воскресенье, 20 июня, поздравления будут принимать более 19 тысяч человек – врачи, средний и младший медицинский персонал и другие специалисты, связавшие свою жизнь с благородной профессией. В преддверии Дня медицинского работника губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил награды лучшим работникам отрасли, отметив важную роль всех врачей и медицинских сестер в период пандемии.

– На протяжении всего жизненного пути рядом с нами находитесь вы, люди в белых халатах. Огромное вам спасибо за спасенные жизни и здоровье! Особенно в это непростое время, когда многие из вас находятся, что называется, на передовой, противодействуя пандемии, рискуя собой и здоровьем своих родных. Желаю вам новых профессиональных успехов, счастья и благополучия, – сказал губернатор области.

Ранее "КП" писала, как переносят смоляне 25-35 лет коронавирусную инфекцию. Главный врач Клинической больницы №1 Сергей Крюковский призвал население вакцинироваться.