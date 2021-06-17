В Смоленском районе два участка дорог ремонтируют по нацпроекту. Фото: Смоленский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор».

Смоленский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» приступил к работам по устройству выравнивающего слоя покрытия на двух участках общей протяженностью более 7,8 км дороги «Беларусь» Москва-граница с Республикой Беларуссия»-Жуково-Самолюбово. Участки ремонта проходят через деревни Иловка и Михалково, сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее рабочие сняли старое полотно фрезой, теперь им предстоит уложить выравнивающий слой, после чего будет положен асфальт. Также уже обустроили обочины, заменили дорожные знаки, барьерное ограждение и автобусные павильоны.

Ранее в Смоленске ремонт межквартального проезда взяли на контроль. В ближайшее время территория у Клинического роддома и детского сада преобразится.