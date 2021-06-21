В Смоленской области машинист попался на поддельных справках. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.

Уголовное дело возбуждено на машиниста мотовоза Вяземской механизированной дистанции по эксплуатации путевых машин.

60-летний мужчина опасался, что по заболеваниям он не пройдет обязательный осмотр, и купил документ по интернету.

- Поддельный документ с медицинским заключением, купленный через Интернет и доставленный курьером, он передал работодателю и спокойно продолжил трудиться машинистом. Подобную процедуру железнодорожник проделывал неоднократно. Однако обман вскрылся, - сообщили в Линейном отделе полиции.

Материалы дела переданы в суд.

Ранее смолян привлекли к «уголовке» за управление авто в состоянии опьянения. Нарушителей удалось выявить благодаря внимательности сотрудников правоохранительных органов.