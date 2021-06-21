В Смоленской области выросла вероятность возникновения лесных пожаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальная жара и отсутствие дождей создала подходящие условия для возникновения лесных пожаров. Жителей региона просят беречь лес - не оставлять после себя горящие костры, а также непотушенные сигареты.

Сотрудники Лесопожарной службы напоминают, что о лесных пожарах можно сообщать на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области столбики термометров поднимутся 21 июня до +33 градусов. Жара сохранится в регионе до конца недели.