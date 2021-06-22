В Смоленске снимали фильм о необходимости вакцинации от COVID-19. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

В Смоленске прошли съемки фильма о необходимости вакцинации и соблюдения масочного режима, сообщает департамент по здравоохранению.

Главный герой – молодой мужчина, ранее сделавший прививку от коронавирусной инфекции, в общественном транспорте контактирует с заболевшим человеком. Благодаря соблюдению всех ограничительных мер, ему удается избежать тяжелых последствий заболевания.

О том, где будут транслировать фильм, пока не сообщается.

В Смоленске снимали фильм о необходимости вакцинации от COVID-19. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

Ранее "КП" писала, что более 100 000 жителей Смоленской области сделали прививку от COVID-19. Вакцинация на территории области организована с сентября 2020 года. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 455 908 человек, что составляет 60% взрослого населения.