Памятник генералу Михаилу Лукину открыли в Смоленске. Фото: Андрей Смирнов.

На возведение бюста, как подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Ляхов, не были потрачены бюджетные деньги. Его подарили подарили крымчане в ответ на то, что год назад в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Защитникам Отечества посвящается…» в Алуште был установлен памятник Неизвестному солдату. Цель – сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы подрастающее поколение знало своих героев.

Памятник установили в Заднепровском районе Смоленска на пересечении улиц Кутузова и Генерала Лукина.

О том, как проходило открытие - здесь.

Годом ранее в Смоленске установили бюст Михаила Кутузова. Памятник украсил улицу, которая носит имя великого русского полководца.