Движение транспорта временно ограничат по улице проспект Гагарина в Смоленске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 июня будет закрыт участок в районе домов №№23в - 23а по проспекту Гагарина (1 полоса вдоль тротуара), сообщает администрация Смоленска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбрать альтернативный маршрут движения.

Сроки окончания работ не сообщаются.

Ранее памятник генералу Михаилу Лукину открыли в Смоленске. Бюст стал первым в России монументом заслуженному военачальнику.