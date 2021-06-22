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Общество22 июня 2021 16:11

Движение транспорта временно ограничат по улице проспект Гагарина в Смоленске

На одном из участков пройдет ремонт коммуникаций
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта временно ограничат по улице проспект Гагарина в Смоленске.

Движение транспорта временно ограничат по улице проспект Гагарина в Смоленске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 июня будет закрыт участок в районе домов №№23в - 23а по проспекту Гагарина (1 полоса вдоль тротуара), сообщает администрация Смоленска. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбрать альтернативный маршрут движения.

Сроки окончания работ не сообщаются.

Ранее памятник генералу Михаилу Лукину открыли в Смоленске. Бюст стал первым в России монументом заслуженному военачальнику.