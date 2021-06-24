В Смоленской области вакцинацию от COVID-19 хотят сделать обязательной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свое мнение на встрече с губернатором озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

- Уверен, от угрозы распространения коронавирусной инфекции, о которой мы говорим, необходимо избавляться не словами, а конкретными действиями, поэтому считаю, что вакцинация населения должна быть объявлена обязательной, - поделился мнением Шмаков.

Ранее возможность введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции допустила главный санитарный врач региона Лариса Сидоренкова.

Но пока официальных распоряжений на этот счет не поступало.

В настоящее время в регионе зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания, более тысячи человек погибли. Почти 4 тысячи смолян находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Большая часть из них на самоизоляции