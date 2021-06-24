Рекорд максимальной температуры установлен в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночной минимум в Смоленске составил +16,7 градусов, а среднесуточная температура +25,1.

Палящее солнце не спешит покидать регион до конца недели. Однако уже с пятницы, 25 июня, местами на Смоленщине пройдут слабые дожди.

Ранее первый лесной пожар зафиксировали в Смоленской области. Огнём была охвачена подстилка на площади 1 гектар в двух километрах от деревни Микуличи. Со стихией справились, эвакуация людей не потребовалась.