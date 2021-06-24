В Смоленской области ужесточили положения Указа о повышенной готовности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменения в Указ внес губернатор Алексей Островский 23 июня. Документ опубликован на правовом портале информации.

Согласно новым поправкам, на Смоленщине приостановили оказание соцуслуг в профильном департаменте и его подведомственных учреждениях в районах области. Получить услугу теперь можно только предварительной записи. Также до 4 июля продлили запрет на посещение проживающих в социальных организациях с круглосуточным пребыванием граждан.

Также в регионе сохраняются все ранее введенные запреты.

Ознакомиться с текстом документа можно здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области вакцинацию от COVID-19 хотят сделать обязательной. Властям поступило второй предложение.