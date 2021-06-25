В Смоленской области поиски 14-летнего школьника окончены, мальчик погиб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, ребенок ушел из дома около 19.00 23 июня, чтобы покататься на велосипеде и домой не вернулся. Самостоятельные поиски родных и друзей результатов не принесли. После региональный СКР возбудил уголовное дело по статье убийство.

На следующий день, вещи и велосипед были найдены около искусственного водоема у деревни Путьково Вяземского район, где проживал мальчик. Позднее было обнаружено и тело ребенка.

На теле школьника следователи не обнаружили повреждений. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СКР России по Смоленской области.

Ранее еще один ребенок утонул в водоеме. Трагедия произошла вечером в среду, 23 июня. Девочка приехала на каникулы к своей тёте в деревню Пепелевка Монастырщинского района. Вечером школьница вместе с родственницей и знакомыми решила искупаться в реке. На какой-то момент девочка скрылась под водой.