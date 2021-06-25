Ушел из жизни создатель музея бересты в Смоленском Поозерье Альберт Дерябин. Фото: . Национальный парк "Смоленское Поозерье".
Альберт Дерябин родился в Архангельске, закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инженер-кораблестроитель, а в 2010 году начал реализовывать в деревне Аносинки свою мечту – Музей деревянного творчества под открытым небом, знакомый всем, как «Музей бересты».
За годы работы он создал под открытым небом самую-настоящую сказку. Музей стал одной из красивейших мест в Поозерье.
Редакция «КП» приносит искренние соболезнования родным и близким Альберта Дерябина.
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