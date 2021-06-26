В Смоленске следователи начали проверку по факту ДТП с ребёнком

Водитель Kia Soul сбил ребенка возле трамвая на улице Николаева в Смоленске. Фото: скриншот видео ©Львова Елена.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП на улице Николаева в Смоленске, в результате которого пострадала маленькая девочка.

Авария случилась 22 июня примерно в 14:00. Девочка 9 лет выходила из трамвая на остановке возле ТЦ “Центрум”. Красная KIA Soul не притормозила перед общественным транспортом, вследствие чего и произошло ДТП.

Сейчас следователи собирают всю информацию о произошедшем и просят помочь всех свидетелей. Если у вас есть, что сообщить правоохранителям, позвоните по номерам: 8 (4812) 77-46-47, 8-908-289-45-87.

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