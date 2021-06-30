В Смоленске наградили лучшего учителя и воспитателя

В Смоленске наградили лучших учителей и воспитателей региона. Фото: областная администрация.

В текущем году звания «Учитель года» в Смоленской области удостоена Майя Валерьевна Степченкова, учитель физкультуры Ярцевской средней школы №1.

«Воспитателем года» стала Татьяна Сергеевна Черенкова, учитель-логопед детского сада «Малыш» города Смоленска.

— Хочу сказать, что традиционно в них принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число пяти сильнейших учителей страны, - отметил губернатор. К профессии педагога у меня особое отношение, потому что это один из главных людей в жизни каждого человека. Его задача – научить ребят думать, принимать решения, нести ответственность за свои поступки. Очень рад, что у присутствующих сегодня в зале это получается. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благодарных воспитанников! Низкий вам поклон за ваш труд!

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