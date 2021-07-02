В Смоленскэнерго стартовал седьмой трудовой сезон студенческих стройотрядов

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» стартовал седьмой трудовой сезон студенческих стройотрядов, сообщает пресс-служба компании.

Торжественная церемония открытия состоялась на базе Смоленского городского района электрических сетей филиала.

С напутственными словами перед студентами выступили руководители филиала и учебных заведений.

«В этом году более полусотни студентов на полтора месяца пополнят ряды сотрудников нашего филиала. Кроме практического опыта работы на энергообъектах, общения с профессионалами, получения необходимых для дальнейшей работы навыков, им будет предоставлена возможность найти ответы на все интересующие вопросы, побывать на различных энергетических объектах области, проявить свои творческие способности в проводимых компанией конкурсах. От лица руководства желаю молодым энергетикам плодотворной и интересной работы, которая поможет определиться с дальнейшим выбором направления деятельности», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

В этом году в ряды стройотрядовцев вступили 18 студентов Национального исследовательского университета «МЭИ» и 33 студента профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области: Вяземского железнодорожного техникума, Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, Смоленской областной технологической академии, Рославльского многопрофильного колледжа, Ярцевского индустриального техникума. Работать студенты будут в 14 разных районах электрических сетей. С каждым участником стройотряда на период с 01.07.2021 по 13.08.2021 заключен срочный трудовой договор.

Студенты будут работать как в составе бригад, так и с технической документацией, выполняя отрисовку схем, обновление диспетчерских наименований и знаков безопасности, так и непосредственно на энергообъектах, проводя покраску трансформаторных подстанций и распределительных устройств, уборку порубочных остатков, земляные работы, приводя видовые объекты в нормативное состояние, а также проводя контрольный съем показаний приборов учета электроэнергии.

Перед началом работ все стройотрядовцы пройдут обучение в управлении производственной безопасности и производственного контроля в соответствии с типовой программой предэкзаменационной подготовки, пройдут проверку знаний требований охраны труда и получат соответствующие группы по электробезопасности и только после этого будут допущены к выполнению работ. За каждым из них будет закреплен наставник из числа опытных сотрудников компании, который будет осуществлять методическое и практическое руководство работами.

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