В Смоленске полицейские раскрыли поджог авто

В Смоленске раскрыли поджог автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Соболева в Смоленске загорелся автомобиль, о чем смоляне сообщили в дежурную часть УМВД России по городу Смоленску. Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что горит машина, припаркованная возле одного из домов. Транспортное средство повреждено огнем частично.

В ходе проверки установлено, что машина была облита горючей жидкостью, то есть имел место поджог.

«Оперуполномоченные уголовного розыска опросили возможных очевидцев и свидетелей произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения, размещённых в районе места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность местного жителя 1990 года рождения к поджогу. Свои противоправные действия он пояснил неприязненным отношением к автомобилистам», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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