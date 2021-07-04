Погода в Смоленской области 4 июля не удивит смолян. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В воскресенье, 4 июля, на территории Смоленска и области будет переменная облачность, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В первой половине ночи местами пойдёт кратковременный дождь, днем без существенных осадков. В начале ночи местами возможна гроза.

Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +21°C…+26°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +23°C…+25°C.

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