Смолянин украл 25 пар брюк из магазина и продал их на рынке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из магазина одежды в одном из торговых центров в Промышленном районе Смоленска украли товары, сообщает УМВД России по городу Смоленской области.

Похитили 25 пар мужских брюк общей стоимостью более 58 тысяч рублей. Пропажу заметили работники магазина в ходе инвентаризации.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре нашли подозреваемого.

Доставленный, ранее судимый местный житель 1985 года рождения, пояснил, что приходил в магазин несколько раз и выносил товар в сумке. Впоследствии он продал похищенное на рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Смоленске полицейские раскрыли поджог авто.