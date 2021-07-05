Предприниматель оштрафован на 3 млн за взятку смоленскому таможеннику. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 34-летний директор коммерческой организаций признан виновным в даче взятки.

В апреле 2020 года правоохранительные органы на российско - белорусской границе задержали должностных лиц Смоленской таможни, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

В ходе расследования уголовного дела установлены предприниматели, которые передавали взятки должностным лицам за незаконное бездействие при таможенном контроле.

С марта по апрель прошлого года житель Республики Беларусь через посредников (двух бывших государственных таможенных инспекторов Смоленской таможни ЦТУ ФТС России) неоднократно передавал взятки должностному лицу Смоленской таможни. За это он пропустил незаконный ввоз в Россию санкционных товаров. Общая сумма взяток составила 309 тысяч рублей.

Предприниматель заключен под стражу.

Суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона 90 тысяч рублей.

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