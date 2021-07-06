В Смоленске осудят мать студентки медвуза за дачу взятки в 80 тысяч. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 56-летняя жительница Тверской области обвиняется в даче взятки должностному лицу.

В январе 2021 года мать одной из студенток Смоленского государственного медицинского университета через посредника перевела 80 тысяч рублей ассистенту одной из кафедр учебного заведения. Взятка предполагалась за положительную оценку ее дочери без фактической проверки знаний.

После получения денег сотрудник университета поставил зачет студентке. Ее мать заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Расследование уголовных дел взяткополучателя и посредника продолжается.

Напомним, предприниматель оштрафован на 3 млн за взятку смоленскому таможеннику.