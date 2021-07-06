В Смоленске осудят директора футбольного клуба за долг по зарплате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Футбольная академия «Футбольный клуб Красный» в полной невыплате зарплаты.

С 2019 по декабрь 2020 директор АНО «ФА «ФК Красный» не выплатил трем работникам футбольного клуба (двум тренерам и начальнику команды) зарплату. Общая сумма задолженности составила более 740 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия двум работниками полностью выплатили задолженность на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Уголовное дело вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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