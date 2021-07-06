После ареста машины смоленский предприниматель выплатил долг в 5 млн. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации Гагаринского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местная фирма задолжала по налогам более пяти миллионов рублей.

Руководителя организации уведомили о необходимости выплаты, но он проигнорировал. В результате, налоговый долг увеличился на сумму исполнительского сбора.

Судебные приставы использовали разные методы, чтобы начальник вернул деньги. Однако, ничего не срабатывало и он продолжал игнорировать решение суда.

Судебный пристав выехал к должнику на предприятие и в счет задолженности наложил арест на грузовой автомобиль. Тут же незамедлительно пришел и сам должник.

Лишь после этого мужчина выплатил налоговую задолженность, чтобы не лишиться имущества, принадлежащего организации.

Напомним, в Смоленске осудят директора футбольного клуба за долг по зарплате.