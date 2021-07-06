В Гагаринском районе юная пассажирка Lada Priora пострадала в ДТП. Фото: pixabay.com

5 июня в 18.30 на 183-м километре автодороги М-1 в Гагаринском районе произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

22-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «МАН ТГА» под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля Lada Priora 2003 года рождения получила травмы.

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