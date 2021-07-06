Пьяный смолянин напал на подполковника полиции в отделе миграции. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 40-летний местный житель обвиняется в нападении на представителя власти.

15 мая пьяный обвиняемый пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт. Мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно.

На шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по Смоленску, которая попыталась успокоить посетителя. Злоумышленника удалось вывести на крыльцо здания, где он ударил подполковника полиции кулаком по лицу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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