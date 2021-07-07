Отец из Вязьмы сядет на 10 лет за смертельные издевательства над ребенком

Пьяный отец из Вязьмы до смерти закидал своего сына на диван. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 38-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 8 марта прошлого года пьяный подсудимый был дома в своей в квартире одного из домов города Вязьмы вместе со своим 4-месячным сыном. Мамы дома не было.

Когда ребенок проснулся и начал плакать, подсудимый не смог его успокоить. После чего мужчина приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика от себя в сторону дивана. Малолетний ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку.

Отец понял, что ребенок ударился жизненно-важными органами о твердые тупые поверхности, и не предпринял никаких мер медицинской помощи, а положил сына в детскую коляску и лег спать. Утром, когда мать мальчика вернулась домой, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.

У малолетнего диагностировали переломы костей свода черепа справа, кровоизлияние под твердую и мягкие оболочки головного мозга.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Суд приговорил отца к 10 годам колонии строгого режима.

Напомним, пьяный смолянин напал на подполковника полиции в отделе миграции.