При пожаре жилого дома в Починке погибли пятеро детей и один взрослый

При пожаре жилого дома на улице Свердлова в Почине пострадали люди. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло 7 июля в 07.00 на улице Свердлова в городе Починок, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали 8 пожарных на двух автоцистернах. Горел жилой дом.
К сожалению, есть пострадавшие. Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один взрослый и пять детей.
Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты.
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