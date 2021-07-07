Телефонные мошенники обманули смолянина на 300 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В отдел полиции № 1 УМВД России по Смоленску обратился 55-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания денег с его банковской карты.

Под предлогом защиты денег от хищения звонивший ввел заявителя в заблуждение, и тот самостоятельно перевел около 300 тысяч рублей на два расчетных счета. Спустя время мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, смолянин украл 25 пар брюк из магазина и продал их на рынке.