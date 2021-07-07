14-летний пассажир мопеда пострадал в ДТП с легковушкой в Сычевке. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

6 июля в 21.10 в городе Сычевка произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

18-лтений водитель «ВАЗ-21053» не соблюдал боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа ZS50-A». За рулем мопеда находился 14-летний подросток. После столкновения мопед опрокинулся.

В результате ДТП пассажир мопеда 2004 года рождения получил травмы.

Ранее в Гагаринском районе юная пассажирка Lada Priora пострадала в ДТП.