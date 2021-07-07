В Смоленске умер заслуженный футбольный тренер РСФСР Геннадий Миневич. Фото: администрация Смоленска.

Администрация Смоленска глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заслуженного тренера РСФСР, подполковника в отставке, члена президиума Федерации футбола Смоленской области Геннадия Владимировича Миневича, посвятившему свою жизнь развитию смоленского футбола, и выражает искреннее соболезнование родным, близким и коллегам покойного.

Геннадий Владимирович в начале 2000-х годов работал в аппарате Российского футбольного союза в должности начальника сборной молодежной команды России.

Его профессиональными коллегами были знаменитые тренеры-спортсмены: Всеволод Михайлович Бобров, Константин Иванович Бесков, Георгий Александрович Ярцев, Олег Иванович Романцев, Валерий Павлович Гладилин, первый президент Российского футбольного союза Вячеслав Иванович Колосков.

Близкие дружеские отношения Геннадия Владимировича связывали с первым вице-президентом РФС Никитой Павловичем Симоняном.

Все коллеги Геннадия Владимировича часто бывали на Смоленщине, оказывая ему всестороннюю поддержку в профессиональной работе.

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