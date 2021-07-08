В Сафоново осудят водителя, сбившего пешехода на «зебре». Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации прокуратуры Смоленской области, 67-летний житель Сафоново обвиняется в нарушении ПДД, в результате которого сильно пострадал пешеход.

Водитель Hyundai Getz GL ехал в микрорайоне № 2 города Сафоново. Приближаясь к пешеходному переходу, он был ослеплен солнечный светом, но не притормозил, поэтому сбил пешехода.

В результате аварии пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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