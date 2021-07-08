Андрей Борисов призвал смолян привиться от коронавируса. Фото: администрация Смоленска.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией с каждым днем увеличивается, сообщает администрация Смоленска.

Андрей Борисов обратился к руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, владельцам торговых точек и ко всем гражданам: «Призываю вас неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: соблюдайте социальную дистанцию, масочный и перчаточный режим, проводите дезинфекционные мероприятия и обезопасьте себя и своих близких – сделайте прививку, призовите сделать ее своих сотрудников, своих родных и близких».

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес важные изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

В частности, речь идет об оперативном выполнении требований постановления главного государственного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Такие меры принимаются с единственной целью - сдержать распространение тяжелого заболевания.

Напомним, 7 июля в Смоленской области 7 человек умерли от COVID-19.