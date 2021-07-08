Четверо людей эвакуировали при пожаре на Киевском шоссе в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Утро 8 июля у жильцов 11-ти этажного дома на Киевском шоссе в Смоленске началось с громких сирен пожарных автомобилей, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Около 07.00 на центральный пункт связи пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже. К моменту прибытия на место огнеборцев из окна квартиры валил густой дым.

Пламенем был охвачен шкаф в прихожей однокомнатной квартиры и личные вещи. Хозяйка жилья вовремя успела выйти в подъезд, пожарные вывели ее на свежий воздух и передали подоспевшим специалистам скорой медицинской помощи, которые осмотрели женщину (1960 года рождения) и госпитализировали, чтобы исключить возможные последствия.

На этаже создалось сильное задымление, хозяйка соседней квартиры вывела своих двоих детей (дошкольник и подросток) на балкон, чтобы не подвергать их жизнь опасности и пожарные их эвакуировали по автолестнице.

Пламя личный состав пожарной охраны оперативно потушил, не допустив его распространение по всей квартире.

В результате пожара значительно повреждена прихожая, от высокой температуры оплавились натяжные потолки в квартире, вся квартира и частично коридор на этаже закопчены продуктами горения.

Что стало причиной утреннего пожара установят специалисты.

Ранее при пожаре жилого дома в Починке погибли пятеро детей и один взрослый.