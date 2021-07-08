После обязательных работ отец из Починки начал выплачивать долг по алиментам. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По информации Починковского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал по алиментам на ребенка около 170 тысяч рублей.

Однако, мужчина не обременяя себя заботой о дочке, вел разгульный образ жизни и перебивался случайными заработками. При этом должник не пытался трудоустроиться и не приходил на прием к судебному приставу.

Свой долг перед ребенком мужчина оправдывал отсутствием работы. Тогда судебный пристав вручил горе-отцу направление в центр занятости населения. Но он его проигнорировал.

После этого его привлекли к административной ответственности. Суд назначил неплательщику наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Должника отправили в сельскую администрацию, где он занимался общественно полезным трудом разнорабочим.

На данный момент мужчина ежемесячно переводит деньги на содержание несовершеннолетней дочки.

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