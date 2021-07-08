Водитель «ВАЗа 211540» пострадал в страшном ДТП в Кардымовском районе. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

7 июля в 10.40 на 22-м километре автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» Кардымовского района произошла страшная авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

61-летний водитель Renault Kangoo при обгоне выехал «на встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 211540», за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» пострадал.

Напомним, В Сафоново осудят водителя, сбившего пешехода на «зебре».