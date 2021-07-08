В Смоленске пьяная женщина зарезала сожителя в микрорайоне Короленка. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

6 июля в квартире одного из домов микрорайона Короленка в Смоленске нашли тело местного жителя 1966 года рождения с ножевым ранением в область груди.

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье за убийство.

По подозрению в преступлении задержана 45-летняя сожительница мужчины.

По версии следствия, накануне гражданские супруги по месту своего жительства распивали алкоголь. Мужчина оскорбил сожительницу, в ответ женщина взяла нож и нанесла один удар в область груди.

Так как они оба были сильно пьяны, подозреваемая не поняла, что произошло и уснула. Ночью женщина увидела, что потерпевший не подает признаков жизни.

Прибывшим медикам и полицейским она рассказала, что мужчина умер сам. В ходе осмотра тела потерпевшего сотрудники нашли ножевое ранение в области сердца. После чего подозреваемая призналась в убийстве.

Решатся вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

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