В Смоленске осудят бывшего сотрудника автодорожного надзора за взятки. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, бывший начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обвиняется в пяти эпизодах взяточничества.

Двое должностных лиц Западного межрегионального УГАДАН получали взятки от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками, за ускорение процесса оформления и выдачи им удостоверений допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов.

Общая сумма взяток от пяти предпринимателей составила более 200 тысяч рублей.

Следователи наложили арест на машину Toyota Camry одного из фигурантов стоимостью более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника информационно-аналитического отдела автодорожного надзора, а также двух взяткодателей продолжается. Трое взяткодателей предстали перед судом.

Напомним, после обязательных работ отец из Починки начал выплачивать долг по алиментам.