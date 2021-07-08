Почти 50 гектар смоленских лесов поместили под карантин из-за вредителей.
Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
В конце июня 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проводили осмотры леснов хвойных пород Ершичского и Рославльского районов Смоленщины.
Сотрудники отобрали личинки, похожие на личинки карантинных вредителей – усачей рода Monochamus.
Экспертиза подтвердила, что личинки хвойных усачей относятся к карантинному виду – малому черному еловому усачу.
Тогда надзорный орган принял решение об установлении карантинной зоны по малому черному еловому усачу.
Карантин коснулся деревьев хвойных пород Ершичского лесничества на площади 17 025 гектар и в Рославльском лесничестве на площади 31 942 гектар.
Напомним, в Смоленске осудят бывшего сотрудника автодорожного надзора за взятки.