В выходные ожидается рост пожаров в смоленских лесах. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ГУ МЧС России по региону сообщает, что в ближайшие выходные сохранится жаркая и сухая погода. В регионе установился 3 класс пожарной опасности, ожидается повышение до 4 (высокого) класса. Риск возникновения лесных пожаров резко возрастает.

После собирателей, охотников, рыбаков и отдыхающих в лесу, часто остаются непотушенные костры, возникают возгорания из-за брошенных спичек и окурков, оставленного мусора. 99% всех лесных пожаров в этот период возникает по вине людей.

В Шумячском, Ершичском, Краснинском, Дорогобужском и Новодугинском районах действует особый противопожарный режим (ОПР).

В период действия ОПР значительно возрастают штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Контролируют лесопожарную обстановку патрульные группы, проводя регулярные рейды по популярным местам отдыха и наиболее пожароопасным участкам леса.

Сообщить о лесном пожаре можно бесплатно по номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

Ранее почти 50 тысяч гектар смоленских лесов поместили под карантин.