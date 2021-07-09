21 человек огнеборец тушил лесной пожар в Руднянском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ГУ МЧС России по Смоленской области сообщает, что 8 июля произошел низовой лесной пожар в Руднянском районе.

Горела лесная подстилка на площади 0,5 гектар в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянского лесничества.

Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляло 10 километров. Угрозы жителям нет.

Тушили лесной пожар 21 огнеборец и 7 единиц техники. В 22.100 минут лесной пожар на площади 1,9 гектар ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Смоленской области объявили «желтый» уровень опасности из-за жары.