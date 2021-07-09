12 смоленских многодетных матерей наградили Почетным знаком. Фото: администрация Смоленской области.

В администрации Смоленской области прошла торжественная церемония награждения многодетных матерей Почетным знаком «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.

Высокой награды были удостоены 12 смолянок. Такой знак могут получить женщины, которые родили или усыновили четвертого ребенка.

«Мне кажется, что практически в каждой семье основная нагрузка ложится на материнские плечи, именно мамы являются той главной силой, на которой держится семейное благополучие», - поздравил губернатор Алексей Островский.

Полный список смолянок, получивших награду можно посмотреть на сайте администрации Смоленской области.

Напомним, после обязательных работ отец из Починки начал выплачивать долг по алиментам.