В Смоленске осудят пьяную женщину, пытавшуюся зарезать сожителя. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 44-летняя местная жительница обвиняется в покушение на убийство.

Обвиняемая 21 февраля 2021 года вместе с сожителем и их общим знакомым пила алкоголь по месту своего жительства в квартире одного из домов по улице Лавочкина в Смоленске.

Вскоре гражданские супруги поссорились, и потерпевший ударил женщину кулаком в лицо и ногой в поясницу.

Женщина вышла на кухню, чтобы умыться, сожитель пошел за ней и стал материть ее. В ответ, обвиняемая взяла со стола нож и ударила им в шею.

Увидев кровотечение, женщина упала в обморок, а гость стал оказывать хозяину дома помощь и вызвал бригаду медиков. Мужчину госпитализировали.

В результате потерпевший отделался травмами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Смоленске пьяная женщина зарезала сожителя в микрорайоне Короленка.