Молодая жительница Гагарина «подарила» мошенникам более 1,8 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В дежурную часть МО МВД России «Гагаринский» обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке хищения денег с ее банковского счета.

Звонивший сказал, что защитить деньги и изобличить мошенников можно только одним способом – оформить кредит и перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Собеседник говорил очень убедительно, девушка поверила, самостоятельно оформила на свое имя несколько кредитов на общую сумму более 1,8 миллиона рублей и перевела эти деньги на два банковских счета, номера которых ей предоставил звонивший.

Примечательно, что потерпевшая знала о действиях мошенников из сообщений в СМИ. Сейчас проводится проверка, направлен запрос в банковскую организацию.

Ранее телефонные мошенники обманули смолянина на 300 тысяч рублей.