Смолян призывают проголосовать за родной город во всероссийском конкурсе. Фото: администрация Смоленска.

Смолян приглашают выбрать самый привлекательный и узнаваемый город России в 2021 году, сообщает городская администрация.

«Город России» – всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.

Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом.

На сегодняшний день Смоленск находится на 7 месте с 53 385 голосами.

Узнать подробности и проголосовать можно на сайте проекта.

Ранее 12 смоленских многодетных матерей наградили Почетным знаком.