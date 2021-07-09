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Общество9 июля 2021 16:59

Смолян призывают проголосовать за родной город во всероссийском конкурсе

На сегодняшний день Смоленск находится на 7 месте с 53 385 голосами
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян призывают проголосовать за родной город во всероссийском конкурсе. Фото: администрация Смоленска.

Смолян призывают проголосовать за родной город во всероссийском конкурсе. Фото: администрация Смоленска.

Смолян приглашают выбрать самый привлекательный и узнаваемый город России в 2021 году, сообщает городская администрация.

«Город России» – всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.

Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом.

На сегодняшний день Смоленск находится на 7 месте с 53 385 голосами.

Узнать подробности и проголосовать можно на сайте проекта.

Ранее 12 смоленских многодетных матерей наградили Почетным знаком.