Смолянка лишилась более 40 тысяч рублей, заказывая пиццу в Интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по Смоленску обратилась местная жительница 1973 года рождения с заявлением о хищении денег с банковской карты.

Женщина решила заказать пиццу через сайт пиццерии в Интернете. Для оплаты заказа ввела реквизиты своей банковской карты, после чего с карты украли более 40 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшая делала заказ на сайте-дублере, имитирующем оформление настоящего сайта пиццерии.

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