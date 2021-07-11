Сон смолянки стал причиной пожара на улице Николаева. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 11 июля около 01.00 в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Николаева в Смоленске, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожарным позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибывшие огнеборцы увидели, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже.

По автолестнице они проникли в квартиру через окно. Дым шел от кастрюли с подгоревшей пищей. Хозяйка в это время спала в одной из комнат и ни о чем не подозревала. Если бы не бдительность соседей, последствия могли быть хуже.

Ранее 21 человек огнеборец тушил лесной пожар в Руднянском районе.